حزب الاصلاح يعلن موقفا واضحا من تطبيع ابوظبي مع اسرائيل ويتحدث عن لقب جديد للامارات في المنطقة

الجمعة 14 أغسطس-آب 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلن قياديان بارزان في حزب الاصلاح اليمني موقفا من التطبيع مع اسرائيل، بعد ساعات من اعلان التوصل الى اتفاق بين الامارات واسرائيل وصفته امريكا بالتاريخي.

وقال رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح علي الجرادي، إن أبناء الأرض في فلسطين المحتلة اختاروا طرق المقاومة للوصول إلى سلام عادل وشامل كما حددتها المبادرة العربية.

وأضاف الجرادي في تغريدة رصدها مأرب برس على تويتر اليوم الجمعة "أن القفز منفردا للتطبيع مع المحتل خيانة للمشروع العربي والقضية الفلسطينية"، في اشارة للاتفاق الاخير بين الامارات واسرائيل.

وأشار الجرادي إلى أن هذا القفز يبحث عن نفوذ إقليمي واستقواء بداعم دولي للفوز بلقب ( شرطي المنطقة).

من جانبه قال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح عدنان العديني، إن المطبعين مع الاحتلال الإسرائيلي يتنازلون عن كل شيء مقابل الانخراط بشرق أوسط يقوم على أنقاض العرب كأمة وكيان واحد قادر على التحكم بمصيره أو التأثير في قضاياه".

وأضاف العديني " أنه ونتيجة لذلك سوف ينحصر الدور العربي في مهمة مكافحة نفسه وتفتيت وضرب نقاط قوته من اجل استمرار الهيمنة الاسرائيلية".

وتابع "لا دولة قامت للفلسطينيين رغم السلام الكلي الذي منحه التطبيع للكيان الصهيوني منذ انطلقت مواكب الحجيج إلى تل أبيب، كل ما فعله العرب أنهم تخلوا عن القضية التي تأسس على ضفافها ومن أجلها وجدانهم العربي وموقفهم السياسي وإرادتهم الجماعية".

وأشار إلى أن هذا ما يجعل التطبيع جناية تاريخية بحق الشعوب التي لن تجني من اندماج أنظمتها بنظام الشرق الجديد سوى الهوان.