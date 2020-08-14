الديوان الملكي السعودي يعلن موقفه رسميا من الدعوى القضائية في أمريكا ضد الأمير محمد بن سلمان

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ترى مصادر في الديوان الملكي السعودي أن الدعوى القضائية التي رفعها سعد الجبري، المسؤول السعودي الاستخباري السابق أمام محكمة أمريكية مجرد "إعلان علاقات عامة" لا يقدم ولا يؤخر.
ووصف المصدر الذي لم يكشف عن اسمه الدعوى بأنها "قضية واهية لا تقدم أي دليل"، متهما المسؤول السابق بالتورط في قضايا فساد خطيرة بمليارات الدولارات خلال فترة عمله في وزارة الداخلية.
لكن اتهامات الكسب غير المشروع ضد الجبري قوبلت بتشكيك في مجتمع الاستخبارات الأمريكي، حيث قال مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية لوكالة "فرانس برس"، "كل من يعرف سعد والسعودية ويعرف ما هو قادر عليه محمد بن سلمان، لن يصدق ذلك".
وأكد مسؤول سعودي رفيع المستوى لوكالة "فرانس برس" أن الحكومة تستعد للرد على الدعوى القضائية في المحكمة الأمريكية، في حين لم تنف كندا الادعاء بأنها اعترضت فرقة الاغتيال السعودية