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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، الجمعة، عن فوز ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول، بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة لموسم 2019-2020.
ووقع الاختيار على ألكسندر أرنولد البالغ 21 عاما كأفضل لاعب شاب في بريميرليغ، متفوقا على كل من ماركوس راشفورد وماسون جرينوود وأنتوني مارسيال ثلاثي مانشستر يونايتد في القائمة المختصرة المكونة من ثمانية لاعبين، إلى جانب جاك جريليش (أستون فيلا)، كريستيان بوليسيتش وماسون ماونت (تشيلسي)، وحارس المرمى دين هندرسون (شيفيلد يونايتد).