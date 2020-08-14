بماذا توعد أردوغان الامارات ردا على اعلانها التطبيع مع اسرائيل؟ وأنقرة تهاجم أبوظبي بشدة: التاريخ لن يغفر نفاقكم

الجمعة 14 أغسطس-آب 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تبحث تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة، على خلفية اتفاقية التطبيع بين الأخيرة وإسرائيل، في حين اعتبرت إيران أن الإمارات أصبحت مركزا للتجسس على المنطقة.

وقال أردوغان -في تصريحات عقب أداء صلاة الجمعة بمدينة إسطنبول- "يمكن أن نتخذ خطوات لتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إدارة أبو ظبي أو سحب سفيرنا".

وشدّد الرئيس التركي على أن تركيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، مضيفا "لم ولن نترك فلسطين لقمة سائغة لأحد أبدا".

التاريخ لن يغفر

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية التركية إن التاريخ وضمير شعوب المنطقة لن ينسيا ولن يغفرا للإمارات ما وصفته بالسلوك المنافق في إبرام اتفاق التطبيع الكامل مع إسرائيل، مضيفة أن للفلسطينيين الحقَ في إبداء رد فعل قوي على هذا الاتفاق.

وأعربت الخارجية التركية في بيان عن قلقها من محاولة الإمارات إلغاء خطة السلام العربية التي وضعتها الجامعة العربية عام 2002، ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي.

وأشارت إلى أن الإمارات تتجاهل إرادة الفلسطينيين بمحاولتها تنفيذ مخططات سرية، مستندة إلى الخطة الأميركية التي ولدت ميتة، وليس لها جانب واقعي، حسب البيان.

وأكدت الخارجية التركية أن الإمارات لا تملك صلاحية إجراء مفاوضات باسم فلسطين وتقديم تنازلات في قضايا مصيرية من دون تفويض من الشعب الفلسطيني وإدارته.

وأضافت أن الإمارات خانت القضية الفلسطينية في سبيل تحقيق مكاسب ضيقة.