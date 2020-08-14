بعد مفاجئة لايبزيج.. الانظار تتجه الليلة لموقعة كروية من العيار الثقيل (تعرف على التشكيلة)

الجمعة 14 أغسطس-آب 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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يلتقي برشلونة مع بايرن ميونخ، العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مكة، في مدينة لشبونة، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتشهد اختيارات كيكي سيتين مدرب برشلونة، في مباراة اليوم، عودة عثمان ديمبلي للجلوس على دكة البدلاء، عقب فترة طويلة من الإصابة.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن التشكيل المتوقع لبرشلونة وبايرن ميونخ في مباراة اليوم، سيكون كالآتي:

*برشلونة

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: سيرجي روبيرتو – بيكيه – لينجليت – ألبا

الوسط: دي يونج – بوسكيتس – فيدال

الهجوم: ميسي – سواريز – جريزمان

*بايرن ميونخ

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: ديفيز – ألابا – بواتينج – كيميتش

الوسط: تياجو – جوريتسكا – مولر

الهجوم: بيريسيتش – ليفاندوفسكي – جنابري.

*مفاجئة لايبزيج

حقق لايبزيج الالماني فوزًا صعبًا على نظيره أتلتيكو مدريد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما امس الخميس بمنافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وسجل الإسباني داني أولمو والأمريكي تايلر أدامز هدفي لايبزيج بالدقيقتين (50) و(88)، بينما أحرز البرتغالي جواو فيليكس هدف أتلتيكو الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة (71).

وتأهل لايبزيج للدور نصف النهائي من دوري الأبطال ليواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما ودع أتلتيكو مدريد المسابقة.