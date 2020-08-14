الدولة العربية التالية في التطبيع مع اسرائيل بعد الامارات

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سارعت دولة البحرين في تهنئة الإمارات على اتفاق التطبيع مع إسرائيل ووصفته بالتاريخي.
وامس الخميس قال مصدر إسرائيلي للقناة 11 الاسرائلية الرسمية بأن البحرين ستكون الدولة التالية في إعلان تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
وسبق الامارات في التطبيع مع الكيان الصهيوني دولتان عربيتان هما مصر والاردن.
مصر باركت الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي وكان السيسي اول رئيس عربي يعلن تأييده للاتفاق.
اما الاردن فقالت ان أثر الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل سيكون مرتبطا بما ستقوم به إسرائيل.
واشارت الخارجية الأردنية الى ان تجميد ضم أراض فلسطينية الذي تضمنه الاتفاق يجب أن تتبعه إسرائيل بوقف كل إجراءاتها اللاشرعية.
واضافت: على إسرائيل أن تختار بين السلام العادل الذي يشكل إنهاء الاحتلال وحل الدولتين أو استمرار الصراع.
من جهتها اعلنت عمان تأييد السلطنة لقرار الإمارات بشأن العلاقات مع إسرائيل.
واعرب الناطق باسم الخارجية العمانية عن أمله في أن يسهم قرار الإمارات في تحقيق السلام بالمنطقة.
وبالاشارة الى التحاق دول اخرى للتطبيع مع اسرائيل؛قال نتنياهو ان دول عربية وإسلامية كثيرة ستنضم إلى اتفاق السلام الذي توصلنا إليه مع الإمارات.