نصف دول الخليج ترتمي في أحضان إسرائيل

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أعلنت وزارة خارجية سلطنة عمان عن تأييدها لقرار دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن العلاقات مع إسرائيل في إطار الإعلان التاريخي المشترك بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العمانية عن أمله في أن "يسهم ذلك القرار في تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وبما يخدم تطلعات شعوب المنطقة في استدامة دعائم الأمن والاستقرار والنهوض بأسباب التقدم والازدهار للجميع".
وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية.
وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث مساء الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".
كما باركت البحرين الاتفاق ووصفته بالتاريخي.
وفي سياق متصل كشف ترامب أن اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات سيتم توقيعه في البيت الأبيض في غضون ثلاثة أسابيع.