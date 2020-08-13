بعد اعلان الامارات التطبيع مع اسرائيل.. الحكومة ”الشرعية“ تعلن موقفا ثابتا وصريحا من القضية الفلسطينية

الخميس 13 أغسطس-آب 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مساء الخميس 13 اغسطس/آب، تمسكها بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينة، بعد ساعات من اعلان دولة الامارات العربية التطبيع مع اسرائيل.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، نشرها حساب الوزارة على ”تويتر“، رصدها ”مأرب برس“.

وقال الحضرمي: ”موقفنا في الجمهورية اليمنية سيظل ثابتا ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف“.

وأكد الوزير محمد الحضرمي ان ”الشعب اليمني سيظل داعما للشعب الفلسطيني الشقيق ولحقه في ارضه ودولته، ولن نحيد“.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الإمارات وإسرائيل لاتفاق سلام واصفا إياه بأنه "تاريخي".

وقال ترامب في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "تقدم هائل اليوم، اتفاق سلام تاريخي بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

بدوره، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إعلان ترامب عن اتفاقية سلام بين تل أبيب وأبو ظبي بأنه "يوم تاريخي".

وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية، أنباء التوصل للاتفاق قائلة إن الإمارات وإسرائيل اتفقتا على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية.

وبذلك تكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

ويأتي الإعلان عن اتفاق السلام بين تل أبيب وأبو ظبي بعد تصريح نتنياهو ومسؤولين آخرين في أكثر من مناسبة بوجود تقارب مع الإمارات، ومع دول عربية وإسلامية أخرى.

كما زادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين إسرائيل والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية، بينها الإمارات.