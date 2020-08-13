لجنة عسكرية سعودية تصل عدن لتنفيذ الشق العسكري من ”اتفاق الرياض“

الخميس 13 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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وصلت، الخميس 13 اغسطس/آب، لجنة عسكرية سعودية بقيادة اللواء الركن محمد الربيعي، إلى العاصمة المؤقتة عدن في إطار الترتيبات الخاصة بتنفيذ الشق العسكري من "اتفاق الرياض".

والتقت اللجنة فور وصولها رئيس الجمعية الوطنية التابعة لما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتيا، أحمد سعيد بن بريك ومعه قائد المنطقة العسكرية الرابعة الموالي للمجلس اللواء فضل حسن.

وستطلع اللجنة السعودية عن كثب على التموضعات القائمة في محافظة أبين وتحديدا في مناطق التماس في الشيخ سالم وشقرة.

وستعمل اللجنة على رفع خطة متكاملة لقيادة التحالف العربي، للبدء بتنفيذ الشق العسكري من "اتفاق الرياض"، والمتمثلة بالانسحابات المتبادلة وفك الاشتباك لتهيئة المناخ المناسب للبدء بتشكيل حكومة جديدة.

ويأتي وصول اللجنة السعودية، على وقع تصعيد كبير للقتال في أبين، حيث دفع الطرفان بتعزيزات كبيرة خلال الساعات الماضية مع اتساع رقعة المواجهة على طول جبهات القتال في زنجبار وشقرة.

وتطالب حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بتنفيذ الشق السياسي قبل التوصل إلى اتفاق بشأن هوية أعضاء الحكومة الجديدة، في حين يرفض المجلس الانتقالي الجنوبي البت بالشق العسكري ويتمسك بالحل السياسي.