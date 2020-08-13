اليونيسكو: حمينا 40 مبنى تاريخي من الانهيار في صنعاء القديمة ونستعد لاعادة تأهيل 40 آخر

الخميس 13 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو"، الخميس، إنها قامت بحماية 40 مبنى تاريخيا في مدينة صنعاء القديمة من الانهيار، وأنها تستعد لإعادة تأهيل 40 مبنى آخر خلال أيام.

وأضافت المنظمة الأممية، في بيان لها، أنه "في بداية مشروع النقد مقابل العمل الممول من قبل الاتحاد الأوروبي (لم تذكر زمنا)، تم تحديد 129 مبنى للتدخل في مدينة صنعاء القديمة (تقع تحت سلطة الحوثيين)".

وأردفت أنه "تم بنجاح قبل عطلة عيد الأضحى (قبل نحو أسبوعين) الانتهاء من حماية 40 مبنى من الانهيار".

ولفتت المنظمة إلى أنه "دون مثل هذه التدخلات، كانت هذه المباني معرضة وبشدة لظروف الطقس القاسية (سيول الأمطار)".

وأوضحت أنها "تقوم وشركاؤها المحليون (لم تسمهم)، باستكمال الاستعدادات لبدء أنشطة إعادة التأهيل في 40 مبنى آخر في الأيام القليلة المقبلة، إضافة إلى أنشطة إعادة التأهيل في الأجزاء المعرضة للخطر من سور المدينة".

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان الذين يشكون من هشاشة الخدمات الأساسية.

وأدت السيول التي ضربت اليمن خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، إلى وفاة 174 شخصا، معظمهم في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين، وفق إحصاءات حكومية وحوثية.