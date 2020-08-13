وكالة الطاقة الدولية تكشف عن الطعنة التي وجهها فيروس كورونا على النفط عالميا

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خفضت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، توقعاتها للطلب على النفط في العام 2020، بدفع من تراجع الطلب على وقود الطائرات بشكل رئيسي.
وحذرت الوكالة من أن انخفاض معدلات السفر جوا بفعل جائحة كورونا سيقلص الطلب العالمي على النفط في 2020 بمقدار 8.1 مليون برميل يوميا.
وخفضت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا توقعاتها للطلب على النفط الخام في العام الحالي بمقدار 140 ألف برميل يوميا إلى 91.9 مليون برميل وهو أول تقليص تقوم به منذ عدة شهور.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري "سيظل الطلب على وقود الطائرات المصدر الرئيسي للضعف".
وأضافت "في أبريل نيسان، انخفض عدد كيلومترات السفر الجوي بنحو 80 بالمئة على أساس سنوي وفي يوليو تموز كان التراجع بنسبة 67 بالمئة... معاناة قطاعي الطيران والنقل البري، وهما مكونان أساسيان في استهلاك النفط، لا تزال مستمرة".