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أبوظبي تغرم قناة فضائية بعد قيامها بتصوير فتاة في غرفة نومها وانتهاك خصوصيتها لاحد البرامج

الخميس 13 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
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ألزمت محكمة أبوظبي الجزائية مالكة إحدى القنوات الفضائية، ومسؤول إنتاج البرامج بالقناة، بدفع مبلغ قدره 70 ألف درهم، لفتاة كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها، بعد تعرضها لمقلب "كاميرا خفية".

وأفادت صحيفة "البيان"، مساء أمس الأربعاء، بأن فتاة أقامت دعوى قضائية للمطالبة بإلزام القناة ومعد البرامج فيها بأن يدفعا لها تعويضا للأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها قدره مبلغ 300 ألف درهم.

وأوضحت الصحيفة أن سبب قيام الفتاة بتقديم دعوى قضائية في المحكمة الإماراتية، هو قيام القناة بالاعتداء على خصوصيتها وتصويرها دون علمها داخل إحدى غرف نوم محل للأثاث، ما تسبب لها في أضرار معنوية ومادية.

وأصدرت المحكمة المدنية حكما بإلزام المدعى عليهما بأن تؤديا للمدعية بالتضامن تعويض عما لحق بها من أضرار معنوية قدره 70 ألف درهم، وإلزام المدعى عليهما أن تؤديا للمدعية تعويضا عن التأخير والمطل في سداد المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنويا من تاريخ صدوره.

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