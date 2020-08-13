قوات ”الشرعية“ تعلن عن انتصارات وتقدمات استراتيجية في عدد من الجبهات

الخميس 13 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن الجيش الوطني، الخميس 13 اغسطس/آب، تحقيق انتصارات وتقدمات ميدانية إستراتيجية، عقب معارك تكبدت خلالها مليشيا الحوثي المتمردة، خسائر كبيرة، في مختلف الجبهات القتالية خصوصا جبهات محافظات صنعاء، والبيضاء، والجوف، وصعدة.

ونقل موقع"سبتمبر نت" عن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد عبده مجلي، قوله، إن "مليشيات الحوثي تلقت ضربات موجعة بنيران الجيش مسنودا برجال القبائل، وطيران تحالف دعم الشرعية في منطقة نجد العتق بجبهة نهم بمحافظة صنعاء، وجبهة النضود بمحافظة الجوف وكذلك جبهتي قانية شمالي البيضاء وصرواح غربي مأرب".

وأوضح أن قوات الجيش استخدمت الهجوم المباغت والكمائن والالتفاف والتطويق التي من خلالها تحققت التقدمات والقضاء على التسللات وإلحاق خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بالمليشيا المتمردة، وأسر عدد من عناصرها.

ولفت العميد مجلي إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، شنت غارات جوية ناجحة، في الجبهات القتالية، أسفرت عن تدمير تحصينات ومواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية.

وأكد أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران تعيش في حالة انهيار معنوي وتقهقر مستمر في ميدان المعركة، لافتا إلى أن المليشيا الحوثية مستمرة في استهداف المدنيين والأحياء السكنية في محافظة البيضاء بالصواريخ والمقذوفات والطائرات المسيرة المتفجرة.

وفي وقت سابق اليوم، أحبطت قوات الجيش الوطني، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإنقلابية إلى مواقعه في مديرية باقم بمحافظة صعدة .

ونقلت وكالة"سبأ" عن أركان حرب اللواء الخامس، العميد سليمان النويهي قوله، إن مواجهات عنيفة إندلعت بين قوات الجيش الوطني وعناصر من ميليشيا الحوثية الإرهابية على تخوم مركز مديرية باقم عقب إحباط محاولة التسلل .

وأشار إلى أن المواجهات أسفرت عن مصرع ٣ من عناصر الحوثي وإصابة آخرين، مبينا أن قوات الجيش إستهدفت بالمدفعية تعزيزات كانت تحمل أسلحة وعناصر للميليشيات كانت في طريقها إلى مركز مديرية باقم.