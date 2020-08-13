”ترمب“ يعلن عن ”اتفاق تاريخي“ بين إسرائيل ودولة خليجية

الخميس 13 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس 13 اغسطس/آب، عن توصل الإمارات وإسرائيل لاتفاق سلام واصفا إياه بـ "التاريخي"، لتكون أبو ظبي أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق سلام مع تل أبيب.

وقال ترامب في تغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر": "تقدم هائل اليوم، اتفاق سلام تاريخي بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

بدوره، وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، إعلان ترامب عن اتفاقية سلام بين تل ابيب وأبو ظبي بأنه "يوم تاريخي".

وأعاد نتنياهو نشر تغريدة ترامب التي أعلن فيها عن الاتفافية، مرفقا اياها بالقول: "إنه يوم تاريخي".‎

… يتبع