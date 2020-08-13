”ترمب“ يعلن عن ”اتفاق تاريخي“ بين إسرائيل ودولة خليجية بـتهمة الخيانة العظمى .. أمر عسكري بالقبض على مسؤول عربي كبير فور وصوله الرياض.. ”سلطان البركاني“ يلتقي رجل الامارات الأول والأخير يؤكد ”كان لقاء مثمر“ اعتقال 5 ضباط يمنيين في موسكو الوباء المعلوماتي الناتج عن كوفيد-19 يقتل المئات محمد اليدومي: مشاورات تشكيل الحكومة يجب ان تسير في خط متوازٍ مع ما تم الاتفاق عليه دونما تقاعس أو تهاون السيول تجرف معسكرا حوثيا بكل عناصره ومعداته والمواطنين يعثرون على جثث المليشيا بيان عاجل للسفارة اليمنية في واشنطن عقب وصول الرئيس ”هادي“ في كشف مذهل .. طبيب يكشف علامة تظهر في الجسم قبل الموت بـ15 يومًا عاجل: ترمب يعلن عن اتفاق تاريخي بين الامارات واسرائيل وبن زايد يؤكد
التقى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، اليوم الخميس 13 اغسطس/آب، نائب رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الإمارات، هاني بن بريك.
وقال ”بن بريك“ في تغريدة على ”تويتر“، رصدها ”مأرب برس“: "التقيت صباح هذا اليوم بدولة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني وكان لقاء مثمراً في كل ما فيه نفع البلاد والعباد".
وأضاف رجل الامارات الأول في اليمن، هاني بن بريك قائلاً: "دائماً الحل في الرياض"، مشيراً إلى "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة اليمنية والانتقالي.
يأتي ذلك بعد أداء المحافظ الجديد أحمد حامد لملس اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي محافظًا للعاصمة المؤقتة للبلاد، وفي ظل مشاورات يجريها رئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبدالملك لتشكيل حكومة جديدة.
وأمس الأربعاء، وصل سلطان البركاني الى العاصمة السعودية الرياض، برفقة نواب في المجلس ومستشاري رئيس الجمهورية المشاركين في الجانب الحكومي لمشاورات تنفيذ اتفاق الرياض.