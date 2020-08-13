فور وصوله الرياض.. ”سلطان البركاني“ يلتقي رجل الامارات الأول والأخير يؤكد ”كان لقاء مثمر“

الخميس 13 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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التقى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، اليوم الخميس 13 اغسطس/آب، نائب رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الإمارات، هاني بن بريك.

وقال ”بن بريك“ في تغريدة على ”تويتر“، رصدها ”مأرب برس“: "التقيت صباح هذا اليوم بدولة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني وكان لقاء مثمراً في كل ما فيه نفع البلاد والعباد".

وأضاف رجل الامارات الأول في اليمن، هاني بن بريك قائلاً: "دائماً الحل في الرياض"، مشيراً إلى "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة اليمنية والانتقالي.

يأتي ذلك بعد أداء المحافظ الجديد أحمد حامد لملس اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي محافظًا للعاصمة المؤقتة للبلاد، وفي ظل مشاورات يجريها رئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبدالملك لتشكيل حكومة جديدة.

وأمس الأربعاء، وصل سلطان البركاني الى العاصمة السعودية الرياض، برفقة نواب في المجلس ومستشاري رئيس الجمهورية المشاركين في الجانب الحكومي لمشاورات تنفيذ اتفاق الرياض.