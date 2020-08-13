اعتقال 5 ضباط يمنيين في موسكو

الخميس 13 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اعتقلت الشرطةُ الروسية، الخميس 13 اغسطس/آب، خمسةَ ضباطٍ يمنيين مبتعثين في موسكو بطلب من السفير اليمني هناك أحمد الوحيشي.

وقال الضباط المبتعثون، إنهم تفاجأوا بقدوم الشرطة الروسية، أثناء تنفيذهم اعتصاما أمام مبنى السفارة في موسكو، للمطالبة بإجلائهم وصرف مستحقاتهم المالية.

وأكدوا أن الشرطة الروسية فرقت الاعتصام واعتقلت خمسة من زملائهم، مطالبين الحكومة بسرعة التدخل لإطلاق سراحهم.

وطالب الضباط، الحكومة بمحاسبة السفير اليمني في موسكو، متهمين إياه بإهانتهم وإذلالهم، وتجاهل النظر في مطالبهم.

وقالوا أن فترة دراستهم قد انتهت قبل ثلاثة أشهر، لكن قيادة السفارة تماطل في عملية إجلائهم وترفض صرف مستحقاتهم المالية.