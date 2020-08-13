السيول تجرف معسكرا حوثيا بكل عناصره ومعداته والمواطنين يعثرون على جثث المليشيا

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قالت مصادر محلية، الخميس 13 اغسطس/آب، ان السيول التي اجتاحت تهامة (غربي اليمن) خلال الأسبوعين الماضيين، جرفت معسكراً تابعاً لميليشيا الحوثي، في وادي سهام بمديرية باجل (شرقي محافظة الحديدة).
وأكدت المصادر إن ”السيول فاجأت المعسكر الحوثي الذي يقع في الخان ويمتد شرقا إلى خط عبال، وجرفت كافة عناصره ومعداته“، مشيرة الى أن المواطنين عثروا على جثث عناصر الميليشيات في المراوعة، بعد أن جرفتها السيول لعدة أميال.
في السياق، قالت المصادر أن عناصر حوثية تتمركز في مزرعة السحاري في منطقة المرشدية بمديرية زبيد، غادرت المزرعة بعد أن غمرتها السيول.
وأشارت إلى أن أطقماً حوثية تحمل أسلحة ومعدات حربية فرت من المزرعة خشية تكرار ما حل بعناصرها في معسكر مديرية باجل.
واجتاحت السيول تهامة خلال الأسبوعين الماضيين، وتسببت بأضرار كبيرة وخسائر في الأرواح والممتلكات.