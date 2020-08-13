في كشف مذهل .. طبيب يكشف علامة تظهر في الجسم قبل الموت بـ15 يومًا

الخميس 13 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف طبيب روسي، عن العلامات التي تبين أن المرء على شفا الموت مشيراً إلى أن من بين هذه العلامات تغير لون الجلد.

وقال طبيب القلب الروسي أناتولي تريفونوف لجريدة “فيتشيرنيايا موسكفا” : “إذا كنا نتحدث على سبيل المثال عن مرض مزمن يصيب القلب والأوعية الدموية، فإن علاماته الرئيسية تظهر قبل 10-15 يومًا من الوفاة”.

ووفقا له، قد يعاني المريض من الشعور بالضيق وضيق التنفس والخمول والشعور المفاجئ بالخوف واحمرار الوجه وشحوب الجلد. بالإضافة إلى ذلك، تتسع حدقة العين ويفقد الوعي بشكل متكرر ، وفقاً لوكالة سبوتنيك .

أشار الأخصائي أنه مع قصور القلب، الذي يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، يلاحظ أيضًا تغيرات جذرية.

وقال طبيب القلب: “الأعراض الرئيسية التي تسبق الموت هي تغير لون الجلد إلى اللون الأزرق، وبرودة الأطراف، ونوبات صرع. ويمكن خروج الرغوة من الفم”.

وأضاف أن المريض قد يعاني أيضًا من تورم في الأطراف وحمى.