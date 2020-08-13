”ترمب“ يعلن عن ”اتفاق تاريخي“ بين إسرائيل ودولة خليجية بـتهمة الخيانة العظمى .. أمر عسكري بالقبض على مسؤول عربي كبير فور وصوله الرياض.. ”سلطان البركاني“ يلتقي رجل الامارات الأول والأخير يؤكد ”كان لقاء مثمر“ اعتقال 5 ضباط يمنيين في موسكو الوباء المعلوماتي الناتج عن كوفيد-19 يقتل المئات محمد اليدومي: مشاورات تشكيل الحكومة يجب ان تسير في خط متوازٍ مع ما تم الاتفاق عليه دونما تقاعس أو تهاون السيول تجرف معسكرا حوثيا بكل عناصره ومعداته والمواطنين يعثرون على جثث المليشيا بيان عاجل للسفارة اليمنية في واشنطن عقب وصول الرئيس ”هادي“ في كشف مذهل .. طبيب يكشف علامة تظهر في الجسم قبل الموت بـ15 يومًا عاجل: ترمب يعلن عن اتفاق تاريخي بين الامارات واسرائيل وبن زايد يؤكد
كشف طبيب روسي، عن العلامات التي تبين أن المرء على شفا الموت مشيراً إلى أن من بين هذه العلامات تغير لون الجلد.
وقال طبيب القلب الروسي أناتولي تريفونوف لجريدة “فيتشيرنيايا موسكفا” : “إذا كنا نتحدث على سبيل المثال عن مرض مزمن يصيب القلب والأوعية الدموية، فإن علاماته الرئيسية تظهر قبل 10-15 يومًا من الوفاة”.
ووفقا له، قد يعاني المريض من الشعور بالضيق وضيق التنفس والخمول والشعور المفاجئ بالخوف واحمرار الوجه وشحوب الجلد. بالإضافة إلى ذلك، تتسع حدقة العين ويفقد الوعي بشكل متكرر ، وفقاً لوكالة سبوتنيك .
أشار الأخصائي أنه مع قصور القلب، الذي يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، يلاحظ أيضًا تغيرات جذرية.
وقال طبيب القلب: “الأعراض الرئيسية التي تسبق الموت هي تغير لون الجلد إلى اللون الأزرق، وبرودة الأطراف، ونوبات صرع. ويمكن خروج الرغوة من الفم”.
وأضاف أن المريض قد يعاني أيضًا من تورم في الأطراف وحمى.