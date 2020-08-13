عاجل: ترمب يعلن عن اتفاق تاريخي بين الامارات واسرائيل وبن زايد يؤكد

الخميس 13 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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اعلن الرئيس الامريكي اليوم الخميس عن اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات.

واكد ترمب في تغريدة على تويتر ان الاتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وولي عهد أبو ظبي على تطبيع كامل للعلاقات.

واعلن ترمب أن الاتفاق على تطبيع العلاقات تم خلال اتصال هاتفي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي وولي عهد أبو ظبي.

وقال ان إسرائيل وافقت على تعليق خططها لضم أراض في الضفة الغربية.

واضاف ترمب: نتمنى من البلدان العربية والإسلامية أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل.

واشار بأن الاتفاق بين إسرائيل والإمارات سيعرف ب "اتفاق أبراهام".

وتابع:أردت أن أطلق أسمي على الاتفاق بين إسرائيل والإمارات لكن الصحافة لن تتقبل ذلك.

بدورها قالت القناة 12 الإسرائيلية ان تل أبيب وافقت على تأجيل خطة الضم مقابل تطبيع العلاقات مع أبو ظبي.

من جانبه اعلن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أن الاتصال بينه وبين ترمب ونتنياهو أدى إلى وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

اما نتنياهو فقال معلقا على الاتفاق مع الإمارات: إنه يوم تاريخي.

الى ذلك قال السفير الإماراتي في واشنطن ان إعلان اليوم فوز للدبلوماسية والمنطقة وتقدم في العلاقات العربية الإسرائيلية.

البيت الأبيض قال ان الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي سيشمل قضايا أمنية واستثمارات وتبادل سفارات ورحلات مباشرة.

واشار الى ان مسؤولين من الإمارات وإسرائيل سيلتقون في الأسابيع المقبلة لتوقيع الاتفاق.

وقال البيت الأبيض ان إسرائيل والإمارات ستوقعان اتفاق تعاون لتطوير لقاح لفيروس كورونا.