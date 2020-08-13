مستشار بن زايد في ملتقى دولي يعترف بقناة الجزيرة ودورها وغادة عويس تقصف مداخلته برد ناري

الخميس 13 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي إن قناة الجزيرة التزمت بمهنيتها، وأثرت في الذوق العام للعالم العربي.

وكتب عبد الخالق على حسابه في تويتر :" أكدت خلال مشاركتي بملتقى قادة الإعلام العربي أن أبرز جديد المشهد الإعلام العربي البروز القوي للإعلام الخليجي ممثلا في صحف وفضائيات كالجزيرة والعربية وسكاي نيوز وأم بي سي وصحيفة الشرق الأوسط وهي التي تشكل الذوق والرأي العام العربي كجزء من لحظة الخليج في التاريخ العربي المعاصر".

وردت عليه الإعلامية اللبنانية والمذيعة بالقناة غادة عويس :

" 1-ما كان للعربية وسكاي وغيرها أن ترى النور لولا الجزيرة.

٢مساواة الجزيرة بهذه الدكاكين التي دمرتها قلة المهنية والمستوى التحريري الهابط بحيث تحوّلت الى أقلّ من وسيلة إعلام دعائية هو خطأ كبير".

ليرد عليها عبد الخالق :" لدينا مثل "مداح نفسه يستحق رفسه" قد ينطبق عليك يا أستاذة غادة، كذلك العاقل لا ينتقص من قيمة الآخرين فهو بذلك ينتقص من قيمة نفسه.

وإن كانت العربية وسكاي دكاكين فالجزيرة أيضا دكانة قطرية إخوانية تحريضية تراجعت مصداقيتها وشعبيتها واتزانها بشكل شنيع ولن يجملها مساحيق التجميل بالدنيا".