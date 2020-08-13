تقرير صادم: وكيل أعمال رونالدو يعرضه على برشلونة

الخميس 13 أغسطس-آب 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 218

كشفت العديد من التقارير الصحفية في الساعات الأخيرة عن احتمال انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي لقاء صحفي عبر الفيديو قال الصحفي الإسباني، جوليام بلاغ، إن نادي برشلونة تلقى عرضا من خورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو، بالتعاقد مع "الدون" هذا الصيف.

وأضاف بلاغ أن السبب وراء ارتباط اسم رونالدو بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مؤخرا، ليس لأن نادي العاصمة الفرنسية يفكر في التعاقد معه، ولكن لأن مينديز تلقى تعليمات من "السيدة العجوز" لإيجاد فريق آخر لرونالدو.

كما أكد بلاغ تواصل مينديز مع العديد من أندية الدوري الأمريكي الممتاز "MLS" بشأن انتقال رونالدو.

وأرجع بلاغ سبب رغبة يوفنتوس في بيع رونالدو إلى السياسة الجديدة التي سيتبعها بطل الدوري الإيطالي مع مدربه الجديد أندريا بيرلو، حيث يسعى الأخير للتخلص من اللاعبين أصحاب الرواتب العالية من أجل إعادة بناء النادي الإيطالي العريق.

يذكر أن رونالدو يكلف خزينة يوفنتوس سنويا 28 مليون يورو، بالإضافة إلى الضرائب والحوافز وباقي مستحقات صفقته التي تدفع لفريقه السابق ريال مدريد على سنوات.

وفي حال انتقال رونالدو إلى برشلونة فسيلعب النجم البرتغالي تحت قيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني بعد نحو 13 عاما من المنافسة المحتدمة بين النجمين على لقب الأفضل في عالم الساحرة المستديرة.