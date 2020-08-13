أمن محافظة يمنية يرصد مكافأت مُجزية لمن يبلغ عن مطلوبين

الخميس 13 أغسطس-آب 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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رصد أمن احدى المحافظات اليمنية مكافأت مجزية، لمن يقوم بالابلاغ عن اماكن تواجد مطلوبين.

حيث اعلنت إدارة عام شرطة محافظة تعز لجميع المواطنين وعقال الحارات عن رصد مكافأت مُجزية، لكل من يقوم بالإبلاغ عن أماكن تواجد أي مطلوب أمني، في كافة أحياء ومناطق محافظة تعز.

ودعت شرطة المحافظة - وفقا لمركز الاعلام الامني - المواطنين بكل فئاتهم وأطيافهم، إلى الوقوف مع الأجهزة الأمنية ومساندتها، عبر الإبلاغ عن أي مطلوب أمني، وذلك لإلقاء القبض عليه وتسليمه للعدالة، ليأخذ مصيره القانوني.

ونوهت قيادة شرطة تعز، أن إبلاغ المواطنين عن أماكن تواجد المطلوبين، يُعد إسهاما كبيرا في الحفاظ على استقرار السكينة العامة في المحافظة، وموقفا مشرفا لن تنساه المحافظة وأبناؤها لكل من يقوم به.

وكانت شرطة تعز بدات، مؤخرا، حملة واسعة للقبض على المطلوبين امنيا وتمكنت حتى الان من القبض على عدد منهم فيما تلاحق آخرين.