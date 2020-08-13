اشتكى من الاهمال.. وفاة أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين

الخميس 13 أغسطس-آب 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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اعلن ،اليوم الخميس، عن وفاة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين المصرية، عصام العريان، في محبسه فجر اليوم عن عمر يناهز 66 عاما.

وأوضح محامي العريان أن السلطات أبلغته أن الوفاة طبيعية، موضحا أنه وأسرة العريان لم يزورانه منذ نحو ستة أشهر، بعدما عطلت السلطات الزيارات للسجون بحجة مكافحة فيروس كورونا.

وحكم على العريان بعدة أحكام بالسجن المؤبد في السنوات التي أعقبت الانقلاب على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي.

وكان الدكتور العريان قد اشتكى، في جلسات محاكمة سابقة، من منعه من العلاج وتعرضه للإهمال الطبي.

كما قال القيادي الراحل في تصريحات سابقة إنه أصيب بفيروس الكبد الوبائي "س" داخل السجن، وإن جهاز الأمن الوطني اعترض على علاجه.

واعتقل العريان عام 2013 بعد الاطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر.

ويعد العريان أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر وهو طبيب وسياسي، ولد يوم 28 أبريل 1954م.