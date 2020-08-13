شاهد: تعز تنتفض بمسيرات جماهيرية حاشدة وتوجه رسائل قوية للداخل والخارج

الخميس 13 أغسطس-آب 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تعز

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شهدت محافظة تعز، اليوم الخميس، مسيرات جماهيرية حاشدة، دعما للشرعية بقيادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ورفضا لمشاريع الفوضى والتمرد، ومطالبة الاجهزة الأمنية بسرعة بسط الامن وضبط عصابات الفوضى وتقديمهم للقضاء.

وأكد البيان الصادر عن المسيرة التي نظمتها رابطة أسر الشهداء في المدينة ، أن لا ولاية إلا للشعب، ولا سيادة إلا للوطن، مؤكدا رفضه المطلق لخرافات الولاية وأوهام الخمس الحوثية، وكل الأطماع العنصرية التي اتخذت كعناوين لاستعباد الشعب، وممارسة التمييز الحقير، والوثنية السلالية.

وقال إن مشروع الحوثية الإيرانية، تستدعي بسفه وسذاجة غدير خُم، وما تستدعيه إلا للتمكين لغدْر( قُم) ؛ لتصبح اليمن لقمة سائغة لطمع المشروع الفارسي المحمل بأحقاد التاريخ ضد الأمة العربية ؛ كأمة رسالة تنشر الحرية، و دمرت عروش الوثنية، و أسقطت امبراطورية النار .

ولفت البيان إلى أن الشعب اليمني الذي دفن الإمامة الكهنوتية في فجر السادس والعشرين من سبتمبر 1962 ومحا خرافاتها و فسادها، يتصدى اليوم لتلك الخرافات والمفاسد الإمامية، ويعرّيها أمام الأجيال اليمنية التي تعشق الحرية، و تحمل قيم الثورة والجمهورية، ولن ترضى عنها بديلا، لأنها تمثل كرامتها الإنسانية، وهويتها الوطنية التي تمثل الإمامة نقيضا لها، ونقيضا للحياة الكريمة .

وقال البيان إن تعز مازالت وستبقى كضوء النهار تستعصي على الاحتواء والمؤامرات وتتجاوز الدسائس ، وتستعصي على الحجب والتحجيم، مثل حد السيف ترفض المذلة والانحناء ، وتمضي نحو أهداف الجمهورية الثائرة بشجاعة وصبر، وتضحية وإباء ، و تعلم يقينا أن الأهداف لا تتحقق بالأمنيات، و ان التضحيات سبيل الوصول إلى الغايات الكبيرة.

واكد بيان المسيرة على العلاقة المشتركة والمصير الواحد بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية في معركة الهوية والوجود في التصدي المشترك للأطماع الفارسية ومخالبها في اليمن جماعة الحوثي، حيث يقف الشعب اليمني والمملكة العربية السعودية في خندق واحد ومعركة هوية ووجود مشترك .

وشدد على أن تعز بتاريخها ورصيدها الوطني لن تكون إلا في مقدمة المقاومة، والتصدي لهذه المشاريع الغريبة، ولن تكون يوما قاعدة انطلاق لأي قوة تتوجه بالضرر والمساس بمصالح اليمن والسعودية الشقيقة.

ودعا قيادة الشرعية والتحالف إلى الوقوف الجاد أمام دعم تحرير تعز، وتوفير الإمكانيات اللازمة، فتعز هي بوابة التحرير لكافة الوطن، كما دعا الحكومة ودول التحالف والسلطة المحلية للاهتمام بقضايا أسر الشهداء والجرحى فهم يمثلون شرف النضال اليمني وعنوان كرامتهم .

وادان بيان المسيرة بأشد عبارات الإدانة الأعمال الإجرامية التي ارتكبها المطلوبون أمنيا في مدينة تعز، وسقط فيها ضحايا أبرياء على طريق عبثهم الدموي، داعيا محافظ المحافظة واللجنة الأمنية لتحمل مسؤوليتهما تجاه المحافظة، ونحملهم جميعا أي تقصير في ملاحقة المجرمين الذين يجب أن يتم التعامل معهم بيد من حديد.

واكد البيان الدعم والمساندة لكل الجهود الأمنية التي أنجزت لتأمين المدينة، والقضاء على بؤر عصابات القتل والاغتيالات، وكذا ما تم مؤخرا من قبض على المطلوبين أمنيا في المدينة، وانهاء التمردات وقطع الطرق، و ندعوهم إلى استكمال جهودهم، وديمومة اليقظة والحذر لتأمين المدينة بنظام حازم يتناسب مع مدنيتها واحترامها للنظام والقانون .

وشدد على السلطة المحلية والأجهزة القضائية والأمنية المعنية عدم التساهل مع المقبوض عليهم باعتبارهم قطاع طرق ومثيري فوضى ومرتكبي جرائمَ ترويعٍ وقتل، ومقلقي المجتمع والسكينة العامة.

معبرا عن فخره بالمواقف الكريمة، والشجاعة الباسلة للحاضنة الشعبية بمحافظة تعز، بفعل عطائها الوطني المتجدد، وثورتها وثوريتها التي لاتخبو.

*مظاهرات في التربة

وفي التربة جنوب مدينة تعز،تظاهر الالاف اليوم الخميس، للمطالبة بإخراج المعسكرات من المدينة، وفرض هيبة الدولة.

وردد المشاركون خلال المسيرة شعارات مناهضة لكل المؤامرات التي تستهدف المديرية ومحافظة تعز - كما رفعوا شعارات مؤيدة للشرعية والجمهورية والثورة ورافضة لخرافة الولاية والكهنوت الحوثي الإيراني الذي يسعى لابتلاع اليمن والمنطقة ضمن المطامع التوسعية الفارسية.

وأكد بيان المسيرة التي نظمتها التكتلات الداعمة للشرعية والتحرير ورابطة أسر الشهداء والجرحى، ان الحجرية يد واحدة، وستبقى عصية رافضة لكل المشاريع الجهوية والقروية، والمشاريع الصغيرة ، التي لا تخدم سوى مليشيا الحوثي الإيرانية ومشروعها الانقلابي.

كما أكد أن كل محاولات شق الصف ، وتمزيق النسيج الاجتماعي الموحد ، ستتكسر على صخرة وعي وثبات أبناء الحجرية ترجمة للدور التاريخي لهذه المنطقة الرائدة.

وطالب البيان، السلطات المحلية والامنية بسرعة اخراج كافة المعسكرات من المدينة، وتوجيه كل قوى الجيش إلى مواقعهم الطبيعية في الجبهات لاستكمال التحرير و إسقاط مليشيا الحوثي الإيرانية.

ودعا إلى إخراج الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون من التربة وبسط نفوذ الدولة بأجهزتها الأمنية، وسرعة القبض على المتمردين وتطبيق القانون وصرف رواتب القطاعين العسكري والمدني ، واستكمال تحرير محافظة تعز.

وأعلن المتظاهرون تضامنهم الكامل مع المواطنين في جزيرة سقطرى المطالبين بحقوقهم القانونية ، وتحقيق أهدافهم المشروعة ، وبما يحفظ كرامتهم وسيادتهم ، وفقا للدستور ، ومخرجات الحوار الوطني الشامل .