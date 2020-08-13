وفاة صحفي جنوبي بارز بعد أيام من مغادرة عدن ووصوله الى صنعاء.. نبذة عنه وماذا قال بعد انضمامه للحوثيين؟

الخميس 13 أغسطس-آب 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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توفي الصحفي اليمني، محمد علي سعد، الرئيس السابق لمؤسسة 14 أكتوبر الرسمية للصحافة، بعد أيام فقط، من انضمامه للحوثيين، ومغادرة العاصمة المؤقتة عدن،ووصوله صنعاء.

في يوم 25 يوليو الماضي، استقبل وزير الاعلام في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) الصحفي الجنوبي محمد على سعد الذي وصل صنعاء قادما من عدن.

بعدها بيوم التقى سعد برئيس مايسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط في صنعاء، ليعلن بعد أيام عن دخوله المستشفى وهو في حالة خطرة، ومن ثم وفاته صباح اليوم الخميس.

وفي 8 اغسطس الجاري زار رئيس حكومة صنعاء عبدالعزيز صالح بن حبتور، رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر السابق ، للاطمئنان على حالته الصحية إثر الوعكة التي تعرض لها مؤخرا .

وظهر سعد في حالة صحية متدهورة، وفيما لم يعلن سبب وفاته، اشارت مصادر مأرب برس بتعرض سعد لجلطة نقل على اثرها الى مستشفى الثورة بصنعاء وتوفي هناك.

رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر الاسبق كان قد عبر عن امتنانه لوزير الإعلام الحوثي على ما وصفها حفاوة الاستقبال .

ونقل اعلام الحوثيين عنه قوله" من يتساءل حول زيارتي وبقائي، أنا أتيتُ لكي أحمي وطني من الإحتلال، والتشطير، والإقتتال، هذا ما أتيتُ من أجله ".

ودعا أبناء مدينة عدن والمحافظات الجنوبية إلى الشعور بالمسئولية وعدم الاقتتال من أجل قوى الاحتلال الإماراتي والسعودي،حد تعبيره .

وتعد هذه ثاني حالة وفاة لإعلاميين جنوبيين في صنعاء، فقد توفيت الإعلامية اليمنية جميلة جميل في ظروف غامضة، بعد انخراطها في العمل مع إحدى القنوات التي تديرها جماعة الحوثي بصنعاء، في أواخر ديسمبر العام2015 م، ليتم دفنها في شهر مايو من العام الحالي 2020، وذلك بعد أربع سنوات من وفاتها.

*نبذة

ومحمد علي أحمد سعد من مواليد عدن بمدينة التواهي في ٢١ يوليو ١٩٥٦م، أكمل دراسته الثانوية في مدارس عدن وتخرج من قسم الفلسفة بكلية التربية جامعة عدن عام ١٩٨٣م .

توظف في وكالة أنباء عدن عام ١٩٨٠م وفي عام ١٩٨٣م انتقل إلى صحيفة ١٤ أكتوبر محرراً في صفحة الشئون الدولية، ومن ثم سكرتير تحرير صحيفة الميثاق ١٩٩٢.

وفي عام ١٩٩٤ تم تعيينه رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة اكتوبر - رئيسا للتحرير، وتم تعيينه عام ١٩٩٨ رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الجمهورية - رئيسا للتحرير وعام ٢٠٠٠م صدر قرار بتعيينه رئيساً لتحرير موقع الميثاق نت.

وفي عام ٢٠١٣ تم تعيينه مرة أخرى رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة ١٤ أكتوبر - رئيس تحرير الصحيفة.

ووري جثمان الصحفي سعد الثرى في مقبرة الرئاسة بصنعاء بعد ظهر اليوم.