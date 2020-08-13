وصول سفينة لميناء الزيت تحمل 13500طن من الوقود لكهرباء عدن

الخميس 13 أغسطس-آب 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 88

وصلت السفينة (IERAX) لميناء الزيت تحمل على متنها (13500) طن من المازوت لكهرباء عدن.

وقال المدير الإعلامي لشركة مصافي عدن ناصر شايف انه يجري حاليا استكمال ترتيبات ادخال السفينة IERAX على متنها حوالي 13500 طن متري من مادة المازوت إلى رصيف ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن .

وعقب دخول السفينة سيتم تفريغ الشحنة إلى خزانات المصفاة والضخ بصورة عاجلة إلى محطة الحسوة الحرارية .

هذا وقد تضاعفت ساعات إنقطاع التيار الكهربائي عن مدينة عدن وذلك بسبب نفاذ مادة المازوت .