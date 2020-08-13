وصول سفينة لميناء الزيت تحمل 13500طن من الوقود لكهرباء عدن الهند..آلاف المسلمين يحتجون في مظاهرات على إساءة طالت رسول الله ليبيا مهددة بكارثة تفوق 9 مرات انفجار بيروت..ومصطفى صنع الله يكشف التفاصيل اليونيسكو تحشد دعماً دولياً لإنقاذ المدن التاريخية في اليمن وزيرة الجيوش الفرنسية في مرفأ بيروت وسط غياب قيادات حزب الله الجبير يبحث جهود المملكة الداعمة للسلام في اليمن مع غريفيث المناصب والثروة تعصف بقيادات الحوثي من جديد صفعة جديدة لروحاني ..البرلمان يرفض منح الثقة لمرشحة لوزارة الصناعة غارات ليلية إسرائيلية على قطاع غزة أشد فتكا من كورونا.. مسؤولون صينيون يعلنون انتشار مرض جديد
وصلت السفينة (IERAX) لميناء الزيت تحمل على متنها (13500) طن من المازوت لكهرباء عدن.
وقال المدير الإعلامي لشركة مصافي عدن ناصر شايف انه يجري حاليا استكمال ترتيبات ادخال السفينة IERAX على متنها حوالي 13500 طن متري من مادة المازوت إلى رصيف ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن .
وعقب دخول السفينة سيتم تفريغ الشحنة إلى خزانات المصفاة والضخ بصورة عاجلة إلى محطة الحسوة الحرارية .
هذا وقد تضاعفت ساعات إنقطاع التيار الكهربائي عن مدينة عدن وذلك بسبب نفاذ مادة المازوت .