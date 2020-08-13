الهند..آلاف المسلمين يحتجون في مظاهرات على إساءة طالت رسول الله

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نظم آلاف المسلمين في الهند، احتجاجات ضد إساءة طالت نبي الإسلام، محمد (ص)، قام بها أحد أقرباء برلماني في البلاد.
وبحسب الصحافة الهندية، فإن أحد أقرباء النائب البرلماني عن حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض، سرينيفاس مورثي، قام بنشر منشور استفزازي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، يسيء لنبي الإسلام، محمد (ص).
واحتجاجاً على ذلك، نزل آلاف المسلمين في مدينة بنغالور، جنوبي البلاد، إلى الشوارع، فيما احتشد البعض الآخر أمام منزل البرلماني المذكور.
وطالب المحتجون قوات الأمن بإلقاء القبض على قريب النائب البرلماني المسيء لنبي الإسلام.
ورد الأمن الهندي على إحراق المحتجين سيارات الشرطة، بإطلاق النار والرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع عليهم.
وشهدت الاحتجاجات مصرع 3 أشخاص، وإصابة 60 آخرين، فضلاً عن توقيف 110 أشخاص، بينهم قريب النائب البرلماني المسيء لنبي الإسلام. وطالب قادة الرأي المسلمين والساسة في المنطقة، المحتجين بالتزام الهدوء.