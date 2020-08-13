الجبير يبحث جهود المملكة الداعمة للسلام في اليمن مع غريفيث

الخميس 13 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن غريفيث.

وجرى خلال الاستقبال، بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، إضافة إلى جهود المملكة في دعم عملية السلام في اليمن.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب النجار.