وزيرة الجيوش الفرنسية في مرفأ بيروت وسط غياب قيادات حزب الله الجبير يبحث جهود المملكة الداعمة للسلام في اليمن مع غريفيث المناصب والثروة تعصف بقيادات الحوثي من جديد صفعة جديدة لروحاني ..البرلمان يرفض منح الثقة لمرشحة لوزارة الصناعة غارات ليلية إسرائيلية على قطاع غزة أشد فتكا من كورونا.. مسؤولون صينيون يعلنون انتشار مرض جديد كيف تم ضبط طبيبة تجميل مزيفة في السعودية خشية تحولها إلى متفجرات.. النيابة توجّه موانئ عدن بالتخلص من شحنة ”اليوريا“ قوات ”الشرعية“ تشن هجمات واسعة في ”نهم“ وتتقدم صوب صنعاء.. وصلت إلى نهاية سلسلة جبال ”بحرة“ و”المنامة“ الاستراتيجية وتتلاحق الضربات الموجعة للإمارات : خسائر حادة لشركات العقارات بدبي
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن غريفيث.
وجرى خلال الاستقبال، بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، إضافة إلى جهود المملكة في دعم عملية السلام في اليمن.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب النجار.