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كيف تم ضبط طبيبة تجميل مزيفة في السعودية

الأربعاء 12 أغسطس-آب 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أعلنت مديرية الشؤون الصحية في منطقة حائل بالسعودية عن ضبط مقيمة عربية تعمل كطبيبة تجميل في مركز طبي خاص، دون أن تحمل مؤهلات معتمدة رسميا لعملها ذاك.

وقالت المديرية في تغريدة لها عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس، إنها ضبطت مقيمة عربية (دون أن تذكر جنسيتها)، تمارس مهنة الطب بأحد المنشآت الصحية الخاصة، بشكل مخالف كطبيبة تجميل، بلا مؤهلات معتمدة رسميا.

وأضافت المديرية أنها قامت بتحويل المخالفة لجهة الاختصاص للتحقيق وإصدار العقوبات المستحقة حسب النظام.

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