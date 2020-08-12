قوات ”الشرعية“ تشن هجمات واسعة في ”نهم“ وتتقدم صوب صنعاء.. وصلت إلى نهاية سلسلة جبال ”بحرة“ و”المنامة“ الاستراتيجية

الأربعاء 12 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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شنت قوات الجيش الوطني، خلال الأيام الماضية، هجمات واسعة على مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.

وتمكنت قوات الجيش من استعادة مواقع مهمة في محيط منطقة ”نجد العتق“، ووصلت إلى نهاية سلسلة جبال ”بحرة“ و”المنامة“ الاستراتيجية المطلة على خطوط الإمداد للمليشيا المتمردة والتي تؤدي إلى جبهات ”صرواح“ و”هيلان“.

وأسفرت المواجهات وغارات طيران التحالف الذي شن عدد من الغارات، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، إضافة إلى تدمير عدد من عرباتها وآلياتها القتالية، بحسب ما ذكر موقع وزارة الدفاع (سبتمبر نت).

بدوره، أكد قائد اللواء 55 مشاة العميد الركن علي الحميدي أن المواقع التي حررتها قوات الجيش خلال الأيام الماضية في جبهة نهم، كانت المليشيا الحوثية تستهدف منها بالصواريخ القرى والأحياء السكنية الآهلة بالسكان غرب محافظة مأرب.

ولفت العميد الحميدي إلى أن المليشيا الحوثية في جبهة نهم تعيش انهيارات كبيرة في صفوفها، على وقع ضربات أبطال الجيش الذي يتمتعون بمعنويات عالية.