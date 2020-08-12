قوات ”الشرعية“ تشن هجمات واسعة في ”نهم“ وتتقدم صوب صنعاء.. وصلت إلى نهاية سلسلة جبال ”بحرة“ و”المنامة“ الاستراتيجية وتتلاحق الضربات الموجعة للإمارات : خسائر حادة لشركات العقارات بدبي تعرف على أنحف ناطحة سحاب في العالم واتس آب قد يحصل على ميزة انتظرها المستخدمون لسنوات الحوثيون يخاطبون دولتين أوروبيتين لإرسال فرق فنية لتقييم ”صافر“ شاهد لقطات جديدة لانفجار بيروت من كاميرات مستشفى الجامعة اللبنانية الأمريكية إضرام للنيران وقطع للطرقات.. عدن تواصل انتفاضتها ضد ”الإنتقالي الجنوبي“ تنبؤات فلكية بـ”موجة جديدة“ تستهدف اليمن خلال الاسبوعين القادمين عاصمة عربية تلغي زيارة وزير الدفاع التركي بعد مقتل جنودها بقصف جوي استدعاء قيادات ”الشرعية“ ومستشاري الرئاسة الى الرياض بعد مغادرة الرئيس ”هادي“ الى واشنطن و”البركاني“ أول الواصلين
شنت قوات الجيش الوطني، خلال الأيام الماضية، هجمات واسعة على مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.
وتمكنت قوات الجيش من استعادة مواقع مهمة في محيط منطقة ”نجد العتق“، ووصلت إلى نهاية سلسلة جبال ”بحرة“ و”المنامة“ الاستراتيجية المطلة على خطوط الإمداد للمليشيا المتمردة والتي تؤدي إلى جبهات ”صرواح“ و”هيلان“.
وأسفرت المواجهات وغارات طيران التحالف الذي شن عدد من الغارات، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، إضافة إلى تدمير عدد من عرباتها وآلياتها القتالية، بحسب ما ذكر موقع وزارة الدفاع (سبتمبر نت).
بدوره، أكد قائد اللواء 55 مشاة العميد الركن علي الحميدي أن المواقع التي حررتها قوات الجيش خلال الأيام الماضية في جبهة نهم، كانت المليشيا الحوثية تستهدف منها بالصواريخ القرى والأحياء السكنية الآهلة بالسكان غرب محافظة مأرب.
ولفت العميد الحميدي إلى أن المليشيا الحوثية في جبهة نهم تعيش انهيارات كبيرة في صفوفها، على وقع ضربات أبطال الجيش الذي يتمتعون بمعنويات عالية.