قوات ”الشرعية“ تشن هجمات واسعة في ”نهم“ وتتقدم صوب صنعاء.. وصلت إلى نهاية سلسلة جبال ”بحرة“ و”المنامة“ الاستراتيجية وتتلاحق الضربات الموجعة للإمارات : خسائر حادة لشركات العقارات بدبي تعرف على أنحف ناطحة سحاب في العالم واتس آب قد يحصل على ميزة انتظرها المستخدمون لسنوات الحوثيون يخاطبون دولتين أوروبيتين لإرسال فرق فنية لتقييم ”صافر“ شاهد لقطات جديدة لانفجار بيروت من كاميرات مستشفى الجامعة اللبنانية الأمريكية إضرام للنيران وقطع للطرقات.. عدن تواصل انتفاضتها ضد ”الإنتقالي الجنوبي“ تنبؤات فلكية بـ”موجة جديدة“ تستهدف اليمن خلال الاسبوعين القادمين عاصمة عربية تلغي زيارة وزير الدفاع التركي بعد مقتل جنودها بقصف جوي استدعاء قيادات ”الشرعية“ ومستشاري الرئاسة الى الرياض بعد مغادرة الرئيس ”هادي“ الى واشنطن و”البركاني“ أول الواصلين
سجلت شركات العقارات في دبي خسائر حادة خلال النصف الأول من العام 2020، متأثرة بالتراجع الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
ونزل صافي أرباح إعمار العقارية، أكبر شركة عقارات مدرجة في دبي، إلى 2.01 مليار درهم (547 مليون دولار) في الشهور الستة حتى 30 يونيو حزيران من 3.11 مليار دولار قبل عام، فيما هبطت الإيرادات 22 بالمئة إلى 9.03 مليار درهم.
وتواجه شركات التشييد في دبي مزيدا من التراجع في سوق العقارات في الوقت الذي يحد فيه تقليص الوظائف وخفض الرواتب من طلب المشترين المحليين على العقارات الجديدة، فيما تقوض قيود السفر الطلب من الأجانب، وذلك حسبما قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الشهر الماضي.
وإعمار وراء الكثير من أوجه التطوير الكبيرة في دبي، بما في ذلك مركز التسوق العملاق دبي مول والمنطقة السكنية المحيطة به. وهي مملوكة بنسبة 29.2 بالمئة لصندوق الاستثمار الحكومي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.