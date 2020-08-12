تعرف على أنحف ناطحة سحاب في العالم واتس آب قد يحصل على ميزة انتظرها المستخدمون لسنوات الحوثيون يخاطبون دولتين أوروبيتين لإرسال فرق فنية لتقييم ”صافر“ شاهد لقطات جديدة لانفجار بيروت من كاميرات مستشفى الجامعة اللبنانية الأمريكية إضرام للنيران وقطع للطرقات.. عدن تواصل انتفاضتها ضد ”الإنتقالي الجنوبي“ تنبؤات فلكية بـ”موجة جديدة“ تستهدف اليمن خلال الاسبوعين القادمين عاصمة عربية تلغي زيارة وزير الدفاع التركي بعد مقتل جنودها بقصف جوي استدعاء قيادات ”الشرعية“ ومستشاري الرئاسة الى الرياض بعد مغادرة الرئيس ”هادي“ الى واشنطن و”البركاني“ أول الواصلين شاهد كيف كانت :النطحة التي تهدد أفضل لاعب في الدوري بالإيقاف خبير عسكري الماني يكشف سر صمود مأرب في وجه الحوثيين وكيف افشلت مخططهم
اقترب برج "ستاينواي" في منطقة مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية من الاكتمال، مما يعني أنه سيصبح رسميا "أنحف" ناطحة سحاب في العالم.
ووفقا لموقع "بزنس إنسايدر"، سيكون البرج الجديد "الأنحف بالعالم"، حيث يرتفع لأكثر من 435 مترا، ويبلغ طوله 24 ضعف عرضه، ويتيح كل طابق لساكن واحد فقط.
ووفقا لمتحف ناطحات السحاب في نيويورك، فأن وصف "نحافة" البناية يتم قياسه بحساب عرض القاعدة، بالمقارنة بارتفاع المبنى، وهو ما يجعل برج "ستاينواي" الأنحف في العالم.
وذكر موقع المتحف: "يمكن للبرج أن يكون طويلا جدا وليس نحيفا، ومن الممكن أن يكون نحيفا، ولكن من دون ارتفاع عال".
ويقع البرج الذي يرتفع لـ91 طابقا في منطقة "المليارديرات" في مانهاتن، وهي منطقة جنوب منتزه "سنترال بارك" الشهير، وتعرف بسكانها الأثرياء.
ويتوقع أن يتم الانتهاء من بناء البرج نهاية العام، على أن يستقبل السكان العام المقبل، وتتسم الشقق داخله بالتصميم الفاخر، والإطلالة الخلابة على منتزه "سنترال بارك".