شاهد لقطات جديدة لانفجار بيروت من كاميرات مستشفى الجامعة اللبنانية الأمريكية

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أظهرت لقطات فيديو وثقتها كاميرات المراقبة، لحظةَ انفجار مرفأ بيروت، والأضرار الكبيرة التي سببها في المركز الطبي التابع للجامعة اللبنانية الأمريكية (مستشفى رزق).