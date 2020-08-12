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شاهد لقطات جديدة لانفجار بيروت من كاميرات مستشفى الجامعة اللبنانية الأمريكية

الأربعاء 12 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أظهرت لقطات فيديو وثقتها كاميرات المراقبة، لحظةَ انفجار مرفأ بيروت، والأضرار الكبيرة التي سببها في المركز الطبي التابع للجامعة اللبنانية الأمريكية (مستشفى رزق).

 

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