إضرام للنيران وقطع للطرقات.. عدن تواصل انتفاضتها ضد ”الإنتقالي الجنوبي“

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شهدت العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، الأربعاء 12 اغسطس/آب، احتجاجات غاضبة ضد سلطات ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً، وتنديدا بتردي الخدمات.
وقال شهود عيان لـ”مأرب برس“، ان محتجين غاضبين قطعوا شوارع رئيسية في محافظة عدن الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً تنديداً بتردي الخدمات.
وأوضح الشهود ان عشرات المتظاهرين في مدينة كريتر قطعوا الطرقات الرئيسية للمطالبة بتحسين الخدمات المتردية في المدينة.
وأضرم المحتجون النيران في إطارات السيارات ومنعوا المركبات من العبور، ورفعوا لافتات تدعو لمعالجة تردي الخدمات خاصة الكهرباء والمياه، والعمل على وقف التدهور الكبير الذي طرأ عليهما.
كما رفع المحتجون شعارات غاضبة ضد "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيًا الذي يسيطر على مدينة عدن منذ أغسطس 2019، بحسب الشهود.
وخلال الأيام الماضية شهدت عدن احتجاجات شعبية تنديدًا بتردي الخدمات في المدينة، وسط اتهامات شعبية للمجلس الإنتقالي بالفشل في إدارة ملف الخدمات في المدينة، والوقوف خلف عمليات فساد.
وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، في 26 أبريل/نيسان الماضي، ما سماه "إدارة ذاتية" في محافظات الجنوب اليمني، وهو ما قوبل برفض إقليمي ودولي.