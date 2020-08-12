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تنبؤات فلكية بـ”موجة جديدة“ تستهدف اليمن خلال الاسبوعين القادمين

الأربعاء 12 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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قال فلكي يمني شهير، الأربعاء 12 اغسطس/آب، ان موجة جديدة من التيارات الموسمية الرطبة ستهب خلال النصف الثاني من شهر أغسطس/آب، على معظم المرتفعات الجبلية.

واوضح الفلكي محمد عياش في تدوينة على ”فيسبوك“، رصدها ”مأرب برس“، ان الموجة ستتسبب بهطول الأمطار الرعديه على نطاق واسع من المرتفعات وبعض الأجزاء من الهضاب والسهول الغربية.

وشهدت اليمن الأيام الماضية امطار رعدية غزيرة تسببت بفيضانات وسيول جارفة سقط خلالها عشرات الضحايا وتدمير عشرات المنازل والمزارع واضرت بممتلكات اخرى عديدة.

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