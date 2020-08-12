عاصمة عربية تلغي زيارة وزير الدفاع التركي بعد مقتل جنودها بقصف جوي

الأربعاء 12 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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: أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن إلغاء زيارة كانت مقررة لوزير الدفاع التركي إلى بغداد غدا الخميس، على خلفية “الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها القوات العسكرية التركية وانتهاك سيادة العراق” وفق تعبيرها.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية وزع في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء: “نُعلِن إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي إلى العراق المُقرّرة يوم الخميس، وستقوم وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي، وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وإبلاغه برفض العراق المُؤكّد لما تقوم به بلاده من اعتداءات، وانتهاكات”.

وأوضح البيان أن “العراق يرفض رفضاً قاطعاً، ويدين بشدة الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا بقصف داخل الأراضي العراقيّة في منطقة سيدكان التابعة لمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق بطائرة مُسيَّرة والذي تسبّب باستشهاد ضابطين، وجندي من القوات المسلحة العراقية، وإن العراق يعدّ هذا العمل خرقاً لسيادة، وحُرمة البلاد، وعملاً عدائياً يُخالِف المواثيق والقوانين الدوليّة التي تُنظّم العلاقات بين البُلدان”.

وذكر أن هذه الأعمال تخالف “مبدأ حُسن الجوار الذي ينبغي أن يكون سبباً في الحرص على القيام بالعمل التشاركي الأمني خدمة للجانبين” وأن “تكرار مثل هذه الأفعال، وعدم الاستجابة لمطالبات العراق بوقف الخروقات وسحب القوات التركية المتوغلة داخل حدودنا الدولية، مدعاة لإعادة النظر في حجم التعاون بين البلدين على مُختلِف الصُعُد”.

وجدد البيان موقف العراق بعدم “استخدام أراضيه مقراً أو ممراً لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار”، كما يرفض أن يكون “ساحة للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجية”.