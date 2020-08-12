تواصل المعارك في أبين لليوم الثالث على التوالي

الأربعاء 12 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفادت مصادر عسكرية، الاربعاء 12 اغسطس/آب، بتواصل المعارك المتقطعة، لليوم الثالث على التوالي، بين القوات الحكومية ومليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً، في محافظة أبين (جنوبي اليمن).



وقالت المصادر، إن معارك متقطعة لاتزال مستمرة لليوم الثالث، بين قوات الجيش ومليشيا الانتقالي، بمحور الطرية وقرية الشيخ سالم بمحافظة أبين، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، بعد تبادل الطرفين القذائف بالمدفعية.



وبحسب المصادر فإن المعارك خلفت قتلى وجرحى في صفوف الجانبين.



وفي الـ 29 من يوليو الماضي، أعلنت السعودية، عن آلية جديدة لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.



وتضمنت الآلية عدداً من البنود منها "استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي... و خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة."



ومنذ ثلاثة أشهر تشهد عدة مناطق في محافظة أبين مواجهات مسلحة، بين قوات الجيش ومليشيا الانتقالي التي ترفض تنفيذ الترتيبات العسكرية والامنية لاتفاق الرياض.