زعيم عربي يصاب بوعكة صحية تقعده أرضا أثناء إلقاء كلمة مباشرة أمام البرلمان

الأربعاء 12 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أصيب رئيس النظام السوري بشار الأسد، بوعكة صحية أثناء إلقاءه كلمة أمام البرلمان السوري، اليوم الأربعاء.

وقال التليفزيون السوري، إن الرئيس بشار الأسد يعاني من انخفاض في ضغط الدم لعدة دقائق أثناء إلقاء كلمة أمام البرلمان لكنه ثم واصل كلمته بشكل طبيعي حسب الاعلام السوري .

وروى أحد الحاضرين في جلسة مجلس الشعب، ما جرى مع بشار الأسد، خلال وجوده ضمن البرلمان، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك في مداخلة على قناة الإخبارية السورية التابعة للنظام، قال فيها، إن بشار الأسد كان حاضراً بوجود كامل أعضاء المجلس في القاعة.

وأضاف الشاهد على ما جرى، أنه أثناء الخطاب شرب بشار الأسد الماء لمرتين أو ثلاثة، وفي آخر مرة بعدما شرب أعلن أنه تعرض لهبوط ضـ.غـط طفيف.

وكان قد بعث بشار الأسد، برقية إلى الرئيس اللبنانى ميشال عون أكد فيها وقوف سورية إلى جانب لبنان الشقيق والتضامن مع شعبه المقاوم .

ووفقا للوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، قال الرئيس الأسد: آلمنا كثيراً الحدث الجلل الذي وقع في مرفأ بيروت وخلف عدداً كبيراً من الضحايا والجرحى .