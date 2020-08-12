رسالة هامة من ”الاصلاح“ الى محافظ تعز الغائب عن مركز المحافظة ”نبيل شمسان“

الأربعاء 12 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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استغرب قيادي إصلاحي رفيع، الاربعاء 12 اغسطس/آب، غياب محافظ تعز، نبيل شمسان، عن مركز المحافظة في الوقت الذي تشهد فيه المدينة أعمال فوضى من قبل عصابات مسلحة.



وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح، عدنان العديني، مخاطبا المحافظ: ”أنت الرجل الأول في المحافظة، ويتوقع المواطن أن يجدك في اللحظات التي يحتاجك فيها، ولا أظن أن هناك أكبر من حاجته حين تنتشر العصابات وتضر مصالحه.. فلماذا تغيب حين لا يجوز الغياب؟!".



وأضاف في تدوينة على ”فيسبوك“، رصدها ”مأرب برس“: "ليس هناك ما يدعونا لشكر الأجهزة الأمنية في تعز؛ هي قامت بواجب تأخر كثيرا، وعليها أن تكمله بإتمام اجراءات التحقيق، ونقل المتهمين إلى القضاء".



وتابع القيادي الإصلاحي: "سوف نراقب سلوك سلطة تعز في هذا الملف، ولن نقبل بأقل من حكم القضاء بحق هؤلاء، ولا يعني تأييدنا لدورها المقاوم التنازع عن الحقوق الأساسية للمجتمع وعلى رأسها الأمن".



جاء ذلك عقب يوم، من إعلان شرطة تعز تنفيذ حملة أمنية مشتركة لملاحقة وضبط المطلوبين والمتورطين بالأحداث التي شهدتها المدينة الأحد الماضي، والتي خلفت قتلى وجرحى، ونجحت الحملة في اعتقال عدد من المطلوبين، بينهم غزوان المخلافي.



وكان حزب الإصلاح بمحافظة تعز، قد دعا السلطة المحلية واللجنة الأمنية، الثلاثاء، إلى سرعة القبض على جميع الخارجين عن القانون.. معربا عن إدانته للأحداث التي شهدتها المدينة مؤخرا.



وقال الإصلاح في بلاغ صحفي، إن "الأحداث الحاصلة في مدينة تعز والمحافظة، تحتاج إلى مزيد من الحزم من السلطة المحلية واللجنة الأمنية في فرض النظام وتنفيذ قرارات الدولة بصرامة بعيدا عن أي تهاون أو تباطؤ، والتي من شأنها إشاعة الفوضى وإطلاق يد الخارجين عن القانون".