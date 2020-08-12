اتحاد مصارف الإمارات يصدر تحذيرا هاما لكل عملاء البنوك

الأربعاء 12 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أصدر اتحاد مصارف الإمارات ، تحذيراً جديداً موجهاً لعملاء البنوك في دولة الإمارات.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد اتحاد المصارف على أن النقر على أي روابط مشبوهة في رسائل البريد الإلكتروني بها احتمالية اختراق للبيانات الرسمية.

ونوه إلى خطورة الروابط التي تطلب منهم تفاصيل حساباتهم المصرفية، أو لاسترداد حساب محظور.

والأسبوع الماضي، حذر اتحاد مصارف الإمارات عملاء البنوك من استخدام أجهزة الصراف الآلي عند وجود شخص في المنطقة يتصرف بشكل مريب، داعياً إلى إبلاغ شرطة دبي أو شرطة أبوظبي عند الشك في وجود أي أنشطة احتيالية.

ووجّه اتحاد مصارف الإمارات العملاء تحذيرات من تحويل الأموال لحساب احتيالي بدلاً من حساب المستفيد الفعلي.

ودعت شرطة أبوظبي واتحاد مصارف الإمارات الجمهور، في مايو 2020، لعدم الرد على المكالمات الغريبة أو تحميل تطبيقات غير معروفة أو السماح لها بالوصول إلى أرقام الهواتف المسجلة أو الصور أو الملفات الأخرى، وعدم الاحتفاظ بأي تفاصيل شخصية مثل تاريخ الميلاد أو أرقامهم السرية في الهاتف وذلك تجنباً للاحتيال المالي.

وفي شهر أبريل الماضي، حذر اتحاد مصارف الإمارات مستخدمي خدمات الاتصالات بالدولة من عمليات الاحتيال التي تتم عبر بطاقة الشريحة البديلة، مؤكداً أنها نوع من أنواع سرقة الهوية، كما وجه اتحاد مصارف دولة الإمارات تحذيرات لعملاء البنوك وللمؤسسات المالية من الوقوع في احتيال اليانصيب، واحتيال البريد الإلكتروني.

وفي نهاية شهر مارس من عام 2020، حذر مصرف الإمارات المركزي عملاء البنوك بالدولة من عمليات احتيال تحمل اسمه قد يتعرضون لها من أشخاص يحاولون استغلال الظروف الراهنة.