فريق أبحاث مدعوم بالتكنلوجيا يسعى لاستعادة سلالة شهيرة ومنقرضة من أبوين ميتين

الأربعاء 12 أغسطس-آب 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يسعى علماء لاستخدام تكنولوجيا خلايا جذعية تجريبية في استعادة السلالة الماليزية من حيوان وحيد القرن السومطري باستخدام خلايا مأخوذة من حيوانات نافقة.

ووحيد القرن السومطري وهو الأصغر حجما بين سلالات وحيد القرن وأعُلن انقراضه من البرية في ماليزيا في 2015. وكانت قطعانه تجوب أنحاء آسيا في وقت ما لكن تراجعت أعداده إلى 80 فقط في إندونيسيا المجاورة بسبب الصيد وإزالة الغابات.

ونفقت آخر انثى وحيد قرن في ماليزيا (إيمان)، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد محاولات تكاثر فاشلة على مدى أعوام.

ونفقت إيمان وعمرها 25 عاما في محمية طبيعية في جزيرة بورنيو بعدما فقدت كمية هائلة من الدم نتيجة الإصابة بأورام في الرحم بعد ستة شهور من وفاة (تام)، آخر ذكر وحيد قرن في ماليزيا، ولم تفلح جهود تزاوجهما.

والآن يعلق العلماء آمالهم على تكنولوجيا خلايا جذعية تجريبية في استعادة السلالة الماليزية من حيوان وحيد القرن السومطري باستخدام خلايا مأخوذة من إيمان وحيوانين آخرين نافقين، بحسب "رويترز".

ويعتزم العلماء الماليزيون استخدام خلايا من الحيوانات النافقة لإنتاج حيوانات منوية وبويضات ينتج عن تخصيبها أجنة أنابيب يجري زرعها بعد ذلك في حيوان حي أو سلالات قريبة من وحيد القرن السومطري مثل الخيول.

وتشبه هذه الخطة واحدة أخرى كانت تهدف لتكاثر وحيد القرن الأبيض الشمال أفريقي الذي لم يبق منه سوى اثنين فقط. وأعلن الباحثون في هذه التجربة إحراز بعض النجاح في 2018 وإنتاج خلايا جذعية جنينية لحيوان وحيد القرن الأبيض الجنوبي.

لكن العالمين توماس هيلدبرانت وسيزار جالي اللذين يقودان فريق الأبحاث قالا إن الطريق لا يزال طويلا أمام إنتاج حيوان جديد كامل.

وقال جالي لـ"رويترز" إنه حتى إذا نجحت العملية فقد تشكل قلة التنوع الجيني للحيوان تهديدا على قدرته على العيش في المدى الطويل.

وقال عارف بوديونو العالم الإندونيسي الذي يساعد ماليزيا في مسعاها: "قد يستغرق الأمر خمسة أو عشرة أو عشرين عاما لا أعلم، لكن تم بالفعل تحقيق بعض النجاح مع فئران التجارب في اليابان لذا قد تكون هناك فرصة".

وقال خبير علم الأحياء الجزيئي محمد لقمان في معمله بالجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا: "أنا واثق جدا...إذا مضى كل شيء على نحو جيد ودعمنا الجميع فلن يكون ذلك مستحيلا".