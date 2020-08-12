وفاة صحفي يمني في حادث مروري مؤلم

الأربعاء 12 أغسطس-آب 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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توفي صحفي يمني، في حادث مروري مؤلم امس الثلاثاء على طريق الخوخة المخا غرب اليمن.

وقالت مصادر اعلامية ان الصحفي احمد الرمعي تعرض لحادث مروري على طريق المخا - الخوخة، نقل على اثره الى احد مستفشيات مدينة عدن إلا أنه توفى هناك.

والرمعي صحفي عمل لسنوات طويلة في صحيفة الميثاق، التابعة لحزب المؤتمر وغادر قبل فترة صنعاء الى الساحل الغربي والعيش في مدينة عدن بسبب مضايقات الحوثيين.

وعمل الرمعي قبل وفاته صحفيا في الاعلام التابع لقوات المقاومة الوطنية التي يقودها طارق صالح في جبهة الساحل الغربي.

والصحفي احمد الرمعي (55 سنة) من ابناء محافظة ريمة .

ونعت وزارة الإعلام،اليوم الاربعاء الصحفي احمد الرمعي الذي وافاه الاجل اثر حادث مروري على طريق الخوخة - المخا.

وأشادت الوزارة في بيان ، بمناقب الفقيد ودماثة أخلاقه حيث كان محل تقدير واحترام كافة زملائه والوسط الصحفي عموما..مشيرة الى التجربة الممتدة للفقيد والذي يعد أحد فرسان بلاط صاحبة الجلالة و روادها القدامى.

وقال البيان" أن الأسرة الصحفية تشعر بأسى شديد لفقدان العديد من روادها ورموزها الأوائل في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به بلادنا وتحتاج فيه لمثل هؤلاء وخبرتهم".

وعبرت الوزارة عن احر التعازي وصادق المواساة لأسرة واقارب الفقيد وكافة الصحفيين بهذا المصاب الاليم..سائلة الله ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.