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تويتر تطلق خاصية جديدة ومميزة

الأربعاء 12 أغسطس-آب 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أتاحت تويتر، الثلاثاء، خاصية جديدة تسمح للمستخدمين بتحديد عدد الأشخاص الذين يمكنهم الرد على تغريداتهم، مما يمنح أصحاب الحسابات المزيد من التحكم في المحادثات على صفحاتهم.

وقالت تويتر إنه أصبح الآن بوسع جميع الحسابات بما فيها حسابات المسؤولين المنتخبين، اختيار الأشخاص الذين سيسمح لهم بالرد عند إطلاق تغريدة جديدة.

وسيختار المستخدمون بين 3 مجموعات من الأشخاص، الجميع، أو الأشخاص الذين يتابعونهم، أو الأشخاص الذين ذكروهم في التغريدة فقط.

وتهدف هذه الخطوة الجديدة منح المغردين حماية كافية من المتطفلين والمسيئين.

واضافت تويتر "يمكن للمحادثة أن تصبح صاخبة على تويتر ويصعب متابعتها. نطلق اليوم ميزة جديدة تمنحكم المزيد من التحكم بمحادثاتكم لجعلها أكثر وضوحاً وسلاسة".

كما سيتم تصنيف التغريدات باستخدام الإعدادين الأخيرين وسيظهر رمز الرد باللون الرمادي للأشخاص الذين لا يمكنهم الرد.

إلى ذلك، أوضح "تويتر"، الذي بدأ في اختبار الخاصية في مايو، أنه سيظل بوسع جميع المستخدمين إبداء إعجابهم بالتغريدة أو إعادة نشرها عبر حسابهم، لكنهم لن يستطيعوا الرد عليها إذا لم يسمح لهم صاحب التغريدة بذلك.

يشار إلى أن تلك الخاصية ستتيح لمستخدمي تويتر إجراء محادثات أفضل والحد من تعرضهم للمتطفلين والمتحرشين على الإنترنت.

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