غزوان والشرعبي والأعرج في قبضة الأمن وحملة تلاحق المدعو غدر

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القت شرطة تعز على ثلاثة من ابرز المطلوبين للأمن بعد حملة امنية وعسكرية ناجحة.
وأعلنت شرطة محافظة تعز جنوب غربي اليمن، الثلاثاء، ضبط عدد من المطلوبين أمنيًا عقب اشتباكات عنيفة، على خلفية القتال الذي اندلع بين عصابتين يوم الأحد الماضي، وسط المدينة.
ونقل المركز الإعلامي لمحور تعز، عن مصدر عسكري قوله: أن قوات الحملة تمكنت من القبض على عدد من المطلوبين أمنيًا، مؤكدًا أن أحد من جرى ضبطهم من أبرز العناصر المطلوبة للأجهزة الأمنية.
وأكد المصدر أن الحملة ستستمر في مهامها حتى ضبط كافة المخربين الضالعين في أحداث القتال التي اندلعت وسط المدينة الأحد الماضي.
وتهدف الحملة إلى القبض على مطلوبين أمنيًا ضالعين في الاختلالات الأمنية التي تشهدها مدينة تعز والتي كان آخرها أحداث القتال التي اندلعت الأحد الماضي في شارع المغتربين.
وفي سياق متصل تمكنت الحملة الأمنية،المشكلة من المحافظ «نبيل شمسان»، مساء الثلاثاء، من القبض على المطلوب أمنياً «غزوان المخلافي» بعد مداهمة حي الروضة كلابة شمال مدينة تعز.
وذكر مصادر أمنية في شرطة تعز، أن الحملة ألقت القبض على المطلوبين غزوان المخلافي وماجد الاعرج وعمر الشرعبي، وماتزال الحملة مستمرة بهدف القبض على آخرين، في مقدمتهم، غدر الشرعبي.
وكانت الحملة الأمنية قد أصدرت تعميما، الثلاثاء، طالبت فيه المواطنين بالتعاون مع القوات الأمنية، وعدم التستر على المطلوبين أمنياً، وحذرت من تبعات التواطؤ معهم.
وتأتي الحملة الأمنية بعد يومين من المواجهات بين العناصر المطلوبة أمنيا التابعة لغزوان المخلافي وغدر الشرعبي، والتي أسفرت عن مقتل خمسة من العناصر المسلحة، وطفل، وإحراق منزل.