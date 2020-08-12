غزوان والشرعبي والأعرج في قبضة الأمن وحملة تلاحق المدعو غدر رئيس الموساد يجري محادثات مع مسؤولين قطريين كبار ويطلب منهم تنفيذ هذه المهمة مركز سلمان للإغاثة يقدم مساعدات طارئة لليمن وزير الإعلام: الوديعة السعودية أنقذت العملة اليمنية من الإنهيار تصريحات خطيرة من روحاني بشأن صدام حسين واحتلال السعودية والأمارات وقطر الرئيس عبدربه منصور هادي يغادر السعودية ألي الولايات المتحدة للعلاج انفجار ضخم يهز مدينة غزة والطيران الإسرائيلي يقصف مواقع للمقاومة الصين تعلن رسمياً تعليق رحلاتها إلى إحدى أكبر دول الخليج أول تصريحات محافظ عدن الجديد بعد أدائه اليمين الدستوري غريفيث بين الرياض ومسقط اليوم لمناقشة مسودة الإعلان المشترك للحل الشامل في اليمن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الموساد يوسي كوهين أجرى محادثات مع مسؤولين قطريين كبار.
وحسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلي "كان"، فإن رئيس الموساد طلب من القطريين مواصلة تقديم الأموال لحركة حماس في غزة، وذلك على خلفية التوترات على الحدود بين إسرائيل والقطاع.
وأفادت صحيفة "معاريف" بأن كوهين شارك في الحوار مع القطريين بشكل مباشر لضمان استمرار التمويل لحماس.
وحسب القناة السابعة للتلفزيون الإسرائيلي، فإن إسرائيل تسعى للتهدئة في الجنوب، وتريد استمرار التمويل لحماس خلال الأشهر القادمة.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أفادت في فبراير بزيارة رئيس الموساد للدوحة من أجل ضمان استمرار المساعدات القطرية لقطاع غزة.
وتشير التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى زيادة في عمليات إطلاق البالونات الحارقة باتجاه إسرائيل من القطاع في الفترة الأخيرة. وفي الوقت ذاته تشير التقارير إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تستعد لتشديد الإجراءات ضد حماس.