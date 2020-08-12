مركز سلمان للإغاثة يقدم مساعدات طارئة لليمن

الأربعاء 12 أغسطس-آب 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروعاً تنفيذياً لتجهيز وتشغيل العيادة الطبية المتنقلة في مخيم وعلان بمديرية حرض في محافظة حجة، بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وقعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض.

وقال مساعد مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن محمد الوادعي: استمراراً للجهود الإنسانية التي يضطلع بها مركز الملك سلمان للإغاثة تم -بفضل الله- توقيع عقد مشروع تنفيذ العيادات المتنقلة في مديرية وعلان وهي إحدى المناطق المحررة حديثًا من الميليشيات الحوثية، مبيناً أن هذه العيادات ستخدم النازحين في مديرية وعلان ومن حولها ممن هم بحاجة إلى عناية طبية.

وأفاد أن المشروع يهدف إلى تقديم خدمة الرعاية الصحية التكاملية للمستفيدين، وتقديم خدمة علاج الإصابات والضماد، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات الطبية، وإنقاذ الحياة والمحافظة على استمرارها، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة بالمواقع المستهدفة، فضلاً عن تأمين الخدمات الصحية الطارئة.

ويأتي هذا المشروع استمراراً للجهود الإنسانية المقدمة من قبل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للنهوض بالقطاع الطبي باليمن وتقديم مختلف أشكال الخدمات الصحية للمرضى والمصابين اليمنيين.

من جهة أخرى أنهى المركز بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أعمال إعادة تأهيل وتجهيز مركز الإنزال السمكي في مديريتي ذباب والمخا بمحافظة تعز، وذلك ضمن أنشطة مشروع الدعم الطارئ لسبل المعيشة الزراعية للأسر الأكثر تضرراً في اليمن.

وكان المركز قد أطلق أعمال إعادة تأهيل مركز الإنزال السمكي الشهر الماضي، إذ سيستفيد منه أكثر من 8400 أسرة من مجتمعات الصيد التي تعتمد على البحر لتأمين رزقها، كما سيمكنهم من مزاولة مهنة الصيد وتسويق منتجاتهم من المركز بدلاً من السفر لمسافات طويلة وتكبّد العناء في البحث عن مراكز إنزال أخرى بعيدة