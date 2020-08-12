وزير الإعلام: الوديعة السعودية أنقذت العملة اليمنية من الإنهيار

الأربعاء 12 أغسطس-آب 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أن الدعم الأخوي المتواصل الذي يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية والمقدم وديعةً للبنك المركزي اليمني ساهم في دعم استيراد السلع الغذائية الأساسية وتلبية حاجات المواطنين في أرجاء الوطن كافة، وفي استقرار أسعار تلك السلع، ومنع انهيار العملة الوطنية.

من جهة أخرى، أكدت الحكومة اليمنية، التزامها ودعمها الكامل لاستكمال بقية بنود آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وفقاً للخطط الزمنية المحددة وبما يسهم في إنجاح الاتفاق وانعكاس نتائجه في تحقيق إنجازات سريعة على الأرض يلمس ثمارها المواطنون في الخدمات الأساسية والمرتبطة بحياتهم ومعيشتهم اليومية.

منوهين بالدور الأخوي الصادق للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وللحكومة والشعب السعودي الشقيق في رعايتهم للوصول للاتفاق وجهودهم في دعم ومساندة اليمن وشعبه في مختلف الظروف والأحوال.