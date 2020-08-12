مركز سلمان للإغاثة يقدم مساعدات طارئة لليمن وزير الإعلام: الوديعة السعودية أنقذت العملة اليمنية من الإنهيار تصريحات خطيرة من روحاني بشأن صدام حسين واحتلال السعودية والأمارات وقطر الرئيس عبدربه منصور هادي يغادر السعودية ألي الولايات المتحدة للعلاج انفجار ضخم يهز مدينة غزة والطيران الإسرائيلي يقصف مواقع للمقاومة الصين تعلن رسمياً تعليق رحلاتها إلى إحدى أكبر دول الخليج أول تصريحات محافظ عدن الجديد بعد أدائه اليمين الدستوري غريفيث بين الرياض ومسقط اليوم لمناقشة مسودة الإعلان المشترك للحل الشامل في اليمن إعدام مغنٍ أفريقي أطلق أغنية مسيئة للرسول الكريم معركة ضارية بين لجين عمران مع شابة على انستغرام
أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أن الدعم الأخوي المتواصل الذي يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية والمقدم وديعةً للبنك المركزي اليمني ساهم في دعم استيراد السلع الغذائية الأساسية وتلبية حاجات المواطنين في أرجاء الوطن كافة، وفي استقرار أسعار تلك السلع، ومنع انهيار العملة الوطنية.
من جهة أخرى، أكدت الحكومة اليمنية، التزامها ودعمها الكامل لاستكمال بقية بنود آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وفقاً للخطط الزمنية المحددة وبما يسهم في إنجاح الاتفاق وانعكاس نتائجه في تحقيق إنجازات سريعة على الأرض يلمس ثمارها المواطنون في الخدمات الأساسية والمرتبطة بحياتهم ومعيشتهم اليومية.
منوهين بالدور الأخوي الصادق للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وللحكومة والشعب السعودي الشقيق في رعايتهم للوصول للاتفاق وجهودهم في دعم ومساندة اليمن وشعبه في مختلف الظروف والأحوال.