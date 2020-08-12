تصريحات خطيرة من روحاني بشأن صدام حسين واحتلال السعودية والأمارات وقطر

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صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران لو منحت الضوء الأخضر للرئيس العراقي الراحل صدام حسين إبان الحرب، "لاحتل السعودية والإمارات وقطر وابتلع كل دول الخليج".
وقال أمريكا ستواجه نفس مصير صدام حسين إن هاجمت إيران ووجه روحاني، خلال تصريحات له في اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، رسالة إلى دول الخليج، قائلا: "إيران تقف إلى جانبكم وأثبتنا ذلك عندما هاجم صدام حسين الكويت، كنا أول من أدان ذلك الهجوم... إيران أدانت هجوم صدام على الكويت قبل إدانة مجلس التعاون الخليجي وساعدنا الشعب الكويتي... نحن نقف إلى جانب دول المنطقة وندعم السلام الإقليمي".
وتابع: "نقول لبعض دول الجوار إن قوة ايران التسليحية غير موجهة ضدهم... أقول لبعض دول الجوار إن قدرات إيران الدفاعية والتسليحية لصالح كل المنطقة، أسلحتنا للدفاع عن أنفسنا في مواجهة أي اعتداء أجنبي".
وأضاف الرئيس الإيراني: "سلاح إيران ليس موجها ضدكم، وأولئك الذين ينهبون أموالكم ويبيعونكم السلاح لقصف جيرانكم والقضاء على الشعب اليمني، هم من يضرونكم وليس إيران".
وأوضح روحاني، أن "رفع حظر التسلح سيمكن إيران من بيع وشراء السلاح"، لافتا إلى أن أي قرار بتمديد حظر التسلح على ايران سيكون انتهاكا صارخا للاتفاق النووي وعلى الدول التي ستدعم القرار تحمل تداعياته.