الرئيس عبدربه منصور هادي يغادر السعودية ألي الولايات المتحدة للعلاج نفجار ضخم يهز مدينة غزة والطيران الإسرائيلي يقصف مواقع للمقاومة الصين تعلن رسمياً تعليق رحلاتها إلى إحدى أكبر دول الخليج أول تصريحات محافظ عدن الجديد بعد أدائه اليمين الدستوري غريفيث بين الرياض ومسقط اليوم لمناقشة مسودة الإعلان المشترك للحل الشامل في اليمن إعدام مغنٍ أفريقي أطلق أغنية مسيئة للرسول الكريم معركة ضارية بين لجين عمران مع شابة على انستغرام موسكو تمنح دولة خليجية حق أنتاج لقاح كورونا انهيار 75 مبنى أثريا في قرية تاريخية بنيت في عهد الدولة اليعفرية بهمدان ملياردير سعودي يشتري هدية لابنته لم يكن يتوقعها أحد
اكدت مصادر خاصة، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، سيغادر السعودية متجها إلى الولايات المتحدة للخضوع لعلاج طبي.
وقالت المصادر، إن هادي سيتوجه إلى الولايات المتحدة غدا الأربعاء ومن المنتظر أن يعود إلى السعودية خلال أسبوع.
ويخضع الرئيس هادي، للعلاج من اعتلال في القلب منذ عام 2011.
وسافر هادي عدة مرات لإجراء فحوصات طبية وللعلاج في الولايات المتحدة، وكانت آخر مرة في يونيو عام 2019.