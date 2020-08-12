الرئيس عبدربه منصور هادي يغادر السعودية ألي الولايات المتحدة للعلاج

الأربعاء 12 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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اكدت مصادر خاصة، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، سيغادر السعودية متجها إلى الولايات المتحدة للخضوع لعلاج طبي.

وقالت المصادر، إن هادي سيتوجه إلى الولايات المتحدة غدا الأربعاء ومن المنتظر أن يعود إلى السعودية خلال أسبوع.

ويخضع الرئيس هادي، للعلاج من اعتلال في القلب منذ عام 2011.

وسافر هادي عدة مرات لإجراء فحوصات طبية وللعلاج في الولايات المتحدة، وكانت آخر مرة في يونيو عام 2019.