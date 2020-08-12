نفجار ضخم يهز مدينة غزة والطيران الإسرائيلي يقصف مواقع للمقاومة

الأربعاء 12 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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قال مراسل RT ، مساء يوم الثلاثاء، إن انفجارا ضخما هز مدينة غزة.

وأضاف المراسل أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف موقع بدر التابع للمقاومة جنوب مدينة غزة بصاروخ واحد، بالإضافة إلى قصف موقع ثان (للمقاومة) غرب نتساريم غرب غزة. وصرح بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار تجاه نقطة رصد تتبع للمقاومة شرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة.

وقال أيضا إن الطيران الحربي استهدف بــ 4 صواريخ أرضا زراعية بمحيط مطار غزة الدولي جنوب القطاع.

هذا، وأكد المراسل أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات جديدة في القطاع استهدف من خلالها بصاروخ واحد على الأقل نقطة رصد شرق مدينة رفح (جنوب القطاع)، بالإضافة إلى ضربات على المنطقة الوسطى وسط القطاع.

وأضاف أن طائرات الاستطلاع أغارت أيضا على موقع أبو جراد التابع للفصائل الفلسطينية بصاروخ واحد على الأقل.

كما أفاد بأن سلاح المدفعية الإسرائيلية استهدف نقطة تتبع لقوات الضبط الميداني شرق البريج وسط قطاع غزة.

وأشار مراسلنا إلى تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية في أجواء محافظات قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة.