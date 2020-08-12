الرئيس عبدربه منصور هادي يغادر السعودية ألي الولايات المتحدة للعلاج نفجار ضخم يهز مدينة غزة والطيران الإسرائيلي يقصف مواقع للمقاومة الصين تعلن رسمياً تعليق رحلاتها إلى إحدى أكبر دول الخليج أول تصريحات محافظ عدن الجديد بعد أدائه اليمين الدستوري غريفيث بين الرياض ومسقط اليوم لمناقشة مسودة الإعلان المشترك للحل الشامل في اليمن إعدام مغنٍ أفريقي أطلق أغنية مسيئة للرسول الكريم معركة ضارية بين لجين عمران مع شابة على انستغرام موسكو تمنح دولة خليجية حق أنتاج لقاح كورونا انهيار 75 مبنى أثريا في قرية تاريخية بنيت في عهد الدولة اليعفرية بهمدان ملياردير سعودي يشتري هدية لابنته لم يكن يتوقعها أحد
قال مراسل RT ، مساء يوم الثلاثاء، إن انفجارا ضخما هز مدينة غزة.
وأضاف المراسل أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف موقع بدر التابع للمقاومة جنوب مدينة غزة بصاروخ واحد، بالإضافة إلى قصف موقع ثان (للمقاومة) غرب نتساريم غرب غزة. وصرح بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار تجاه نقطة رصد تتبع للمقاومة شرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة.
وقال أيضا إن الطيران الحربي استهدف بــ 4 صواريخ أرضا زراعية بمحيط مطار غزة الدولي جنوب القطاع.
هذا، وأكد المراسل أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات جديدة في القطاع استهدف من خلالها بصاروخ واحد على الأقل نقطة رصد شرق مدينة رفح (جنوب القطاع)، بالإضافة إلى ضربات على المنطقة الوسطى وسط القطاع.
وأضاف أن طائرات الاستطلاع أغارت أيضا على موقع أبو جراد التابع للفصائل الفلسطينية بصاروخ واحد على الأقل.
كما أفاد بأن سلاح المدفعية الإسرائيلية استهدف نقطة تتبع لقوات الضبط الميداني شرق البريج وسط قطاع غزة.
وأشار مراسلنا إلى تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية في أجواء محافظات قطاع غزة.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة.